TTB: Dr. Esat Ülkü’yü önlenebilir bir nedenden kaybettiğimiz için öfkeliyiz
2 gün önce yaşamını yitiren ve dün toprağa verilen Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü meslektaşlarını yasa boğmaya devam ediyor.
Sosyal medya hesabından Dr. Esat Ülkü'yü anan bir paylaşımda bulunan Türk Tabipleri Birliği, "Önlenebilir bir nedenden kaybetmiş olduğumuz için de öfkeliyiz" mesajına yer verdi.
Aydın Tabip Odası Başkanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esat Ülkü (67) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 2 haftadır tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz gün Nazilli’de Eğriboyun Mezarlığında toprağa verilen doktorun ölümü, meslektaşlarını yasa boğmaya devam ediyor.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabında hayatını kaybeden doktor için bir video yayımladı.
"ÇOK ÖFKELİYİZ"
“Üzgünüz” diye başlayan videoda, “Dün bir sayı düştü turkuaz tabloya. O sadece bir sayı mıydı? O bizim Esat abimizdi. Meslektaşımız, biricik kızlarının babası, her akşam yolu gözlenen bir eşti. Üzgünüz, çok üzgünüz. Ancak önlenebilir bir nedenden kaybetmiş olduğumuz için de öfkeliyiz. Hem de çok öfkeliyiz. Tükeniyoruz” ifadeleri paylaşıldı.
Dr. Esat Ülkü’nün geçtiğimiz gün düzenlenen cenaze töreninde konuşan TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı son bir haftada 7 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yitirdiğine dikkat çekerek, “Her gün bir sağlık çalışanı yitiriyoruz. Çünkü hakikati bilme hakkımız elimizden alınıyor” demişti.
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