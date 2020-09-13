TTB duyurdu: 1 günde 5 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son 24 saate 5 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2020 Pazar, 14:16
TTB duyurdu: 1 günde 5 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi
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TTB, Konya İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından İbrahim Kılınçarslan’ın korona virüsü nedeniyle öldüğünü duyurdu. Böylece son 24 saate yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 5’e yükseldi.

TTB’nin duyurduğu liste şöyle:

- Konya İl Sağlık Müdürlüğü özlük biriminde görev yapan İbrahim Kılınçarslan, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

- Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde görev yapan temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Canruh, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

- Konya Emirgazi Devlet Hastanesinde görev yapan Acil Tıp teknisyeni Ertuğrul Sütçü, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

- Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan teknisyen Faik Çelebi, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

- Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği’nde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. 


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