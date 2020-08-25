TTB'den aynı günde iki acı haber: "Hekim ölümleri dur durak bilmiyor"
Türk Tabipler Birliği (TTB), Ağrı'da görev yapan Uzm. Dr. Ahmet Aydın Şener'in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle bugün iki doktor yaşamını yitirdi.
Ağrı'da görev yapan doktorun yaşamını yitirdiği haberini duyuran TTB, "Hekim ölümleri dur durak bilmiyor" notunu ekleyerek, Uzm. Dr. Ahmet Aydın Şener için şu mesajı paylaştı:
"Ağrı'da Uzm. Dr. Ahmet Aydın Şener koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesine, sevenlerine ve tıp camiasına baş sağlığı diliyoruz."
TTB, bugün Sinop'ta Aile Hekimliği yapan Doktor Engin alan'ın da koronavirüsten yaşamını yitirdiği haberini vermişti.
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