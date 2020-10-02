TTB'den Fahrettin Koca'ya çağrı

02 Ekim 2020 Cuma, 22:53

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının seyrine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "vaka ve hasta" kavramlarının ayrımına dikkat çekerek, günlük olarak paylaşılan tabloda "hasta" sayısının yer aldığını ifade etti.

Koca, "Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz" diye konuştu.

TTB, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'sürecin şeffaf bir biçimde yürütülmesi' için çağrıda bulundu.

TTB tarafından yapılan çağrıda şu ifadeler kullandı:

''Gerçekleri gizleyen Sağlık Bakanlığı’nı bir kez daha süreci şeffaf bir biçimde yürütmeye, epidemiyolojik ve bilimsel verilere uygun olarak salgın ile mücadele etmeye çağırıyoruz.''