TTB'den Sağlık Bakanı’na ‘birlik ve beraberlik’ yanıtı

19 Ekim 2020 Pazartesi, 14:47

Türkiye Psikiyatri Derneği(TPD) ve Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgınının sağlık çalışanlarında yarattığı psikolojik etkilere dikkat çekmek için ortak basın açıklaması düzenledi. İki kurum adına yapılan ortak açıklamada, “Sağlıkçıların yükleri günden güne arttığı halde hak ettikleri saygıyı bile göremeyip idarecileri tarafından ‘kendilerini hastalandırmak’la suçlanıyorlar. Bulaştırıcı olup olmadıkları hakkındaki bilgisizliğin verdiği kaygı içinde kaldılar. Hastalanan sağlık çalışanlarının göreve dönmelerinin hemen ardından ani ölümleriyle karşılaşılması, tıbbi yönden ‘göreve başlama’ ölçütlerinin uygulanmasında duyarlık gösterilmediğinin göstergelerindendir” denildi.

‘RUH SAĞLIĞI UZMANLARI PRATİSYENLİK YAPIYOR’

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve asistanı hekimlerin pandemi servislerinde pratisyen hekim olarak görevlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu uygulama, çok sayıda uzman adayının eksik eğitimine yol açmakta, ruh sağlığı sorunu olan bireylerin tedavilerinde aksamalara neden olmaktadır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na çağrı yapılarak, “Sağlık çalışanlarının tükenmelerini önlemek amacıyla ruh sağlığı yönünden tarama çizelgeleri ve psikiyatrik muayenelerle izlenmeleri gereklidir. Alınacak önlemler ile beraber tükenmişliğin önüne geçebilir” denildi.

‘ASLOLAN TÜKENMEYİ ENGELLEMEK’

Ortak açıklamanın ardından konuşan Fincancı, “Sağlık çalışanları tükendiğinde toplum da tükeniyor. Şu anda Sinop’tayız. Sağlıkçıları dinlediğimizde, aile hekimlerinin kişisel koruyucu malzemlerinin yetersizliği ve uygun üretilmemiş maskelerin gündeme geldiğini görüyoruz. Bu da kendilerini güvende hissetmemelerine neden oluyor” dedi. Fincancı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verileri doğru açıklamadığına yönelik eleştirilere verdiği “Vatandaşımızın moralini bozmaya kimsenin hakkı olamaz” sözlerine de yanıt vererek “Birlik ve beraberliği korumak için gerçekleri söylemek gerekir. Gerçekler olmadığında sorunun boyutunu göremiyoruz” dedi. Fincancı, geçen ay 900 hekimin istifa ettiğini açıkladıklarını anımsatarak “Aslolan tükenmeyi engellemek” ifadelerini kullandı.



