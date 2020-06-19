Türk denizciler 53 gündür Eritre’de gözaltında

19 Haziran 2020 Cuma, 10:18

İzmir’den iki arkadaşıyla birlikte tekne ile du¨nya turuna çıkan denizci Selim Ekmekçioğlu ve iki arkadaşından 53 gu¨ndu¨r haber alınamıyor. Ekmekçioğlu ile birlikte Lu¨tfi Erman Atamer ve İbrahim Iğnak’ın Afrika’nın Eritre adasında olduğu ve gözaltında tutulduğu öğrenildi. Du¨nya turuna çıkan ve birçok u¨lkeyi dolaştıktan sonra geri dönmek için hareket eden 3 Tu¨rk denizci, Kızıldeniz girişinde fırtınaya yakalanınca Tu¨rkiye’nin Cibuti Bu¨yu¨kelçisi ile irtibat kurarak rotayı Cibut Limanı’na çevirdi. Burada yakıt ve yiyecek alan denizciler tekrar Kızıldeniz’e açıldı. Ancak 14 saat yolculuk yaptıktan sonra yine hava kötu¨leşince bu kez en yakın liman olan Eritre Massawa Limanı’na yaklaşmaya karar verdi.

EŞİNDEN YARDIM İSTEDİ

Rotayı Massawa Limanı’na çeviren Selim Ekmekçioğlu, limana girişte kolaylık sağlaması için Eritre Bu¨yu¨kelçiliği’ne ulaşamayınca eşi Şeyda Ekmekçioğlu’nu en yakın limana ulaşmak için Bu¨yu¨kelçi Aykut Kumbaroğlu’na ulaşmasını ve giriş için yardımcı olmasını istedi. Bu¨yu¨kelçi Kumbaroğlu’na ulaşan Şeyda Ekmekçioğlu, Bu¨yu¨kelçinin “İlgili kişilerle göru¨ştu¨m, eşiniz va arkadaşlarınız limana yanaşabilir” demesi u¨zerine eşini arayarak limana yaklaşmalarında sorun olmadığını bu¨yu¨kelçinin gerekli izinleri aldığını söyledi. Saatler su¨ren yolculuk sonrası limana yaklaşan u¨ç denizci, iki silahlı asker tarafından karşılandı ve başka bir adaya götu¨receklerini söyleyerek gözaltına alındı. Gözaltında tutulan Ekmekçioğlu, eşine mesaj atarak “Bizi Massawa’dan 29 mil ötede Penisula di Buri Adası’na götu¨ru¨yorlar. Telefon yasak” dedi ve iletişim kesildi.

Eşinin telefonuna ulaşamayan aile, tu¨m girişimlere rağmen denizcilerin son durumu hakkında bilgi alamadı. Yetkililerle yapılan en son göru¨şmede gözaltında olduğu ve nedenini bilmediklerini açıklayarak, Dışişleri Bakanı Mevlu¨t Çavuşoğlu’nun devreye girdiği belirtildi.

Sosyal medya u¨zerinden de çağrılar yapan ailelerden Selim Ekmekçioğlu’nu eşi Şeyda Ekmekçioğlu, “Şimdi nerede oldukları belli değil. Tedirginlik içerisindeyiz. En son yetkililer bize gözaltında olduklarını söyledi. 25 Nisan 12.44’te son göru¨şmemiz oldu” dedi.

Yaşadıklarına dair ses ve video kaydı beklediklerini söyleyen Ekmekçioğlu, “Hayatta olup olmadıklarını bilemiyoruz. Endişe ve korku içerisindeyiz. Bize bir video ve ses kaydının atılmasını istiyoruz. Sağlık durumlarını merak ediyoruz. Hangi suçlama ile tutuluyorlar? Fidye için mi kaçırıldılar? Oradaki devlet neden bizim devletimize cevap vermiyor? 3 Tu¨rk vatandaşının serbest bırakılması için daha çok gayret edilmesini istiyoruz. Gözaltındakiler Tu¨rk vatandaşı” diyerek haber beklediklerini söyledi.