Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde 35 bin esere dijital erişim

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde 35 bin esere dijital erişim
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kentte kazandırdığı en önemli yatırımlarından olan ve Türkiye’nin eğitime verdiği desteklerle ismini ölümsüzleştirdiği Türkan Saylan’ın adının yaşatıldığı Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesindeki kütüphanelerle bilginin de merkezi olacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Ünal Türkeş Muğla Tarih Kitaplığı ve Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi ile yaklaşık 35 bin yazılı esere ev sahipliği yapacak olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi dijital olarak da okuyuculara bilgiye erişim imkanı verecek şekilde tasarlandı.
Kütüphanelerin hala önemini koruduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde oluşturdukları kütüphanelerle her yaştan vatandaşı her türlü bilgiye kolayca ulaştıracaklarını belirtti.
Başkan Gürün, “Kentimizde bir Çağdaş Yaşam Merkezi hayal ettik. Farklı etkinlikler, aktivitelerin ve her yaştan hemşehrimizin bir araya geleceği, eğitimin, sosyalleşmenin, bilginin, sporun, söyleşilerin yapılabileceği bir merkez. Hayalimizi hayata geçirdik ve hemşerilerimizin oyları ile bu merkeze bir eğitim neferi, ömrünü kardelenlere adamış bir Cumhuriyet aydınının ismini verdik. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’miz farklı özellikleri ile hemşehrilerimizin sosyal hayatına renk katması, keyifli vakit geçirmesi için tasarlandı. İçerisindeki 4 kütüphanesi de her yaştan hemşehrimizin bilgiye erişimini kolaylaştırmak için oluşturuldu. Muğla Sevdalısı çok değerli gazeteci yazar Oktay Akbal, Muğla’mızın hafızası çok değerli Ünal Türkeş isimleri ve arşivleri de bu merkezimizde bir kez daha ölümsüzleşti. Kütüphanelerimiz fikri, irfanı ve vicdanı hür nesillerin yetişmesi için çok önemli bir kaynak olacak” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- İşte en büyük riski taşıyan 7 il
- Erdoğan kaybetti, Bekir Coşkun kazandı
- Muavinden çocuğa cinsel saldırı
- Ümit Özdağ, MHP liderliğine oynuyor...
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
- Otoyu fulle, cezayı gazla!
Video Haberler
- Maskesini çenesine takan yurttaş polisten kaçtı
- Muharrem İnce A Haber muhabirini böyle fırçaladı
- Akıl almaz olay! Koronavirüs nedeniyle el uzatmadılar
- Canlı derste öğretmene büyük saygısızlık!
- İzmir'de korkutan görüntü!
- Bu tuzağa düşmeyin! Başıma ilk defa böyle bir olay geldi
- Antalya'da takdir toplayan görüntüler
- Azerbaycanlı spiker haberi gözyaşlarıyla duyurdu
- Muhabir canlı yayında soyuldu
- Yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklama!
En Çok Okunan Haberler
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- İşte en büyük riski taşıyan 7 il
- Erdoğan kaybetti, Bekir Coşkun kazandı
- Muavinden çocuğa cinsel saldırı
- Ümit Özdağ, MHP liderliğine oynuyor...
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
- Otoyu fulle, cezayı gazla!