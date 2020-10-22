Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde 35 bin esere dijital erişim

22 Ekim 2020 Perşembe, 14:02

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Ünal Türkeş Muğla Tarih Kitaplığı ve Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi ile yaklaşık 35 bin yazılı esere ev sahipliği yapacak olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi dijital olarak da okuyuculara bilgiye erişim imkanı verecek şekilde tasarlandı.

Kütüphanelerin hala önemini koruduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde oluşturdukları kütüphanelerle her yaştan vatandaşı her türlü bilgiye kolayca ulaştıracaklarını belirtti.

Başkan Gürün, “Kentimizde bir Çağdaş Yaşam Merkezi hayal ettik. Farklı etkinlikler, aktivitelerin ve her yaştan hemşehrimizin bir araya geleceği, eğitimin, sosyalleşmenin, bilginin, sporun, söyleşilerin yapılabileceği bir merkez. Hayalimizi hayata geçirdik ve hemşerilerimizin oyları ile bu merkeze bir eğitim neferi, ömrünü kardelenlere adamış bir Cumhuriyet aydınının ismini verdik. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’miz farklı özellikleri ile hemşehrilerimizin sosyal hayatına renk katması, keyifli vakit geçirmesi için tasarlandı. İçerisindeki 4 kütüphanesi de her yaştan hemşehrimizin bilgiye erişimini kolaylaştırmak için oluşturuldu. Muğla Sevdalısı çok değerli gazeteci yazar Oktay Akbal, Muğla’mızın hafızası çok değerli Ünal Türkeş isimleri ve arşivleri de bu merkezimizde bir kez daha ölümsüzleşti. Kütüphanelerimiz fikri, irfanı ve vicdanı hür nesillerin yetişmesi için çok önemli bir kaynak olacak” dedi.