Türkiye alkışlarken, onlar haklarını ödemiyor!

03 Temmuz 2020 Cuma, 08:45

Rektörlu¨ğu¨nu¨ eski AKP milletvekili Nu¨khet Hotar’ın yaptığı DEÜ Hastanesi yönetimi, pandemi su¨recinde kurumun zarar ettiğini gerekçe göstererek yu¨zde 20’ye varan ek ödemelerde kesinti yaptı. Sağlık çalışanları, kesintinin yasal olmadığını belirterek, rektörlu¨k ve hastane yönetimi ile göru¨şmek istedi. Ancak, yöneticiler göru¨şme talebini reddetti. Maaşlarında kesinti yaşayan 3 bine yakın sağlık çalışanı eylem kararı alarak, kesintinin iptal edilmesini ve geriye dönu¨k ödemelerin yapılması için hastane önu¨nde seslerini duyurdu. 20 gu¨ndu¨r mu¨cadele veren sağlık çalışanlarına CHP milletvekilleri, sendikalar, Tabipler Odası ve CHP Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da destek verdi. Haklarının gasp edildiğini söyleyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Gu¨nseli Uğur da hastane yönetiminin canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarının haklarını gasp ettiğini söyledi. Uğur, “Hastane zarar ettiği gerekçesiyle ek ödemelerde kesinti yaptı. Biz ticari işletmede çalışmıyoruz. Sağlık hizmeti veren bir kurumda görevliyiz. Yasal olmayan bir kesinti yapılıyor. Sesimizi duyurmak için mu¨cadeleye devam edeceğiz” dedi. İmza kampanyası başlattıklarını ifade eden Gu¨nseli Uğur, “TBMM’ye milletvekilleri aracılığıyla verilmesi için imza kampanyası başlattık. Toplanan imzalar Meclis’e gönderilecek. Ayrıca eylemlere katılan arkadaşlarımızdan savunma istenmesine karşıyız. Onlar sadece haklarını arıyor” diye konuştu. Hastane yönetiminin eyleme katıldığı için bazı sağlık çalışanları hakkında soruşturma açtığı ve savunma istediği belirlendi. Sarı zarf içerisinde gönderilen yazıda “Neden eylem saatinde siz yerinizde yoktunuz?” yönu¨nde soruların sorulduğu öğrenildi.