TÜİK duyurdu: İkinci çeyrek turizm verileri açıklanmayacak
Ulusal veri yayınlama takvimine göre, "Turizm İstatistikleri, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran 2020" bülteninin 29 Temmuz'da yayımlanması planlanıyordu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), koronavirüs salgınına bağlı olarak sınır kapılarının kapatılması nedeniyle nisan-haziran döneminde anket çalışmalarının gerçekleştirelmediğini, bu nedenle ikinci çeyreği ilişkin turizm istatistiklerinin yayımlanamayacağını duyurdu.
Ulusal veri yayınlama takvimine göre, "Turizm İstatistikleri, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran 2020" bülteninin 29 Temmuz'da yayımlanması planlanıyordu.
TÜİK'ten yapılan açıklamada, turizm İstatistikleri kapsamında başta turizm geliri ve turizm gideri olmak üzere ziyaretçilerin profillerinin ve gezi niteliklerinin belirlenmesi amacı ile sınır kapılarında çeyreklik dönemler itibarıyla çıkış yapan ziyaretçiler ve vatandaş giriş anketleri uygulandığı hatırlatılarak şöyle denildi:
"Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ikinci çeyrekte (Nisan-Haziran dönemi) anket çalışmaları gerçekleştirilememiştir. Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.00'da yayımlanması planlanan "Turizm İstatistikleri, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran 2020" haber bülteni, bültende yer alan verilerin elde edildiği anketler sınır kapılarının kapalı olması nedeni ile gerçekleştirilemediği için yayımlanamayacaktır."
Türkiye'nin cari açığının finansmanındaki en önemli kalemlerinden biri olan turizm sektöründe, yabancı ziyaretçi sayısı pandemi etkisiyle bir önceki yıla göre nisan'da yüzde 99, mayısta yüzde 99, haziran'da ise yüzde 96 gerilemişti.
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