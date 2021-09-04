Tülin Şahin hakkında 'zorlama hapis' talebi

04 Eylül 2021 Cumartesi, 14:16

İş insanı Pedro de Noronha, çocuğunun annesi Tülin Şahin hakkında Beykoz İcra Mahkemesi'ne dilekçe sunarak dava açtı. Noronha, avukatı Sibel Engin aracılığıyla Beykoz İcra Ceza Mahkemesi’ne hapis cezası talepli açtığı davanın dilekçesinde Tülin Şahin’in kızının babasının yüzünü unutması amacıyla göstermediğini ileri sürdü.

AYDA 4 GÜN 4 SAAT GÖREBİLECEK

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; dilekçede, Pedro de Noronha’nın Beykoz Aile Mahkemesi’nden aldığı kişisel ilişki tesisine yönelik karar hatırlatılarak, Noronha’nın her ayın ilk 4 günü veya bir ay önceden haber vermek kaydıyla ayın istediği 4 günü ve tüm noel tatillerinde kızı ile kendi yaşam alanlarında görüşebileceği, haftada bir gün 10 dakika kızını görüntülü görebileceği belirtildi.

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ REDDEDİLDİ

Ayrıca eski manken Tülin Şahin’in açtığı karşı davada Noronha’dan kızı için istediği aylık 75 bin TL nafaka ile Siena’nın soyadının Şahin olarak değiştirilmesini talep ettiği, mahkemenin Siena için aylık 30 bin TL nafaka verdiği, soyadı değişikliğinin ise reddedildiği hatırlatıldı.

'SAHTE EVLİLİĞİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR' İDDİASI

Dilekçede, Noronha’nın Türkiye’de işi olmamasına rağmen kızını görmek için 2020 Eylül’ünden beri geldiği, Türkiye’ye bir daha gelemeyeceğini söylediğini, Şahin’in kendisini Türkiye’den etmekle tehdit ettiği, Şahin’in evliliğinin sahte olduğu ortaya çıkmasından sonra kariyerini kurtarmaya çalıştığı iddiaları yer aldı.

'BABASINDAN KIZINI KAÇIRIYOR'



Dava dilekçesinde Tülin Şahin’in kızını kaçırmaya çalışmakla suçladığı Noronha’dan kızını kaçırdığı ileri sürüldü. Mahkemenin kişisel ilişki tesisi nedeniyle kızını görmesini engelleyen Tülin Şahin hakkında icra müdürlüğünden çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisi için icra takibi başlatıldığı belirtildi. Şahin’in çocuğu göstermemek için evden ayrıldığı ve tutanak altına alındığı dilekçede anlatıldı.



'BABASININ YÜZÜNÜ UNUTMASI İSTİYOR'

Noronha’nın mahkemenin verdiği her karara uyduğunun yer aldığı dava dilekçesinde avukat Sibel Engin, “Tülin Şahin müşterek çocuğun babasının yüzünü unutması için müvekkilimden kaçırmakla kalmamakta, aynı zamanda yine mahkemece verilen kararda belirtilen haftanın bir günü 10 dakika ile sınırlı olan Pedro’nun kızı ile olan görüntülü görüşme yoluyla şahsi ilişki kararını ihlal etmektedir” dedi.

6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme kararını ihlal ederek velayet hakkını kötüye kullandığı ileri sürülen Tülin Şahin’in çocuğu babasından kaçırarak ilamın gereğinin yerine getirilmesini kasten engellediği gerekçesiyle 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.