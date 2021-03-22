Tüm Bel-Sen MYK adayı Ceylan’dan memur için çağrı
Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Merkez Yönetim Kurulu adayı Ali Ceylan, memurların, son 3 ay içerisindeki zamlar nedeniyle yoksulluk sınırının altına düştüğünü belirterek, “Tek çözüm ek zam” dedi.
Ceylan, zamlara ve memurların yaşam sıkıntısına dikkat çekti. Son 3 ay içerisindeki zamlar nedeniyle memurların yoksulluk sınırının altına düştüğünü vurgulayan Ceylan, “TÜİK’in düşük enflasyonları, zam adı altında sadaka gibi yapılan maaş zamları geride kalan bu süreçte eksiye düştü ve memurların maaşları eridi” dedi. Ceylan, bu nedenle tek çözümün ek zam olduğunu vurguladı. Merkez Bankası’nın açıkladığı 2 puanlık faiz artırımının da piyasa zamları ile birlikte başta memur olmak üzere tüm çalışanları perişan edeceğini vurgulayan Ceylan, “Pandemi nedeniyle ülkemizde piyasalar zaten varlığını sürdüremeyecek duruma sürüklenmiştir. Piyasaların içinde bulunduğu olumsuz koşullar doğal olarak memurları da olumsuz yönde etkiliyor” ifadelerini kullandı.
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