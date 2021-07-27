Tunç Soyer Almanya Büyükelçisi’ne Kültür Zirvesi daveti

27 Temmuz 2021 Salı, 15:02

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, eşi Sheila Stanton ve Almanya’nın İzmir Konsolosu Dr. Detlev Wolter ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Konuk Büyükelçi Başkan Soyer ile yaptığı görüşmede yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve kentsel dönüşüm konularında işbirliği yapmak istediklerini vurguladı. Soyer, özellikle bu üç alandaki işbirliğinin kente yatırımcı çekebileceğini belirterek, gereken desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

KÜLTÜR ZİRVESİ'NE DAVET

9-11 Eylül’de İzmir’de yapılacak Kültür Zirvesi için de davette bulunan Soyer, “Geleceğin dünyasında kültür belirleyici rol oynayacak. Dünyanın önde gelen kültür üreticilerini, sanatçılarını ve kanaat önderlerini İzmir’de buluşturacak ve kültür ve kalkınma ilişkisini değerlendireceğiz. Sizi de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız” dedi.