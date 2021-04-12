Tunç Soyer duyurdu: Ramazan pidesi 1.5 TL
İzmir'de fırınlarda satılacak 250 gramlık sade pidenin fiyatı 3 TL olarak belirlenirken Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Ekmek, aynı gramajdaki pideyi 1.5 TL’ye satışa sunacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyeye bağlı Kent Ekmek'in üreteceği ramazan pidesinin fiyatını sosyal medya hesabından açıkladı. Soyer, pandemi sürecinde yaşanan ekonomik krizi de düşünerek Kent Ekmek büfelerinde 250 gramlık pidenin fiyatının 1,5 TL olacağını bildirdi. Soyer ayrıca, 250 gramlık ekmeklerin de 1,25 TL’den satılacağını açıkladı,
Soyeri, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Bu zorlu dönemde vatandaşımızın bütçesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca 250 gramlık pide 1.5 TL, 250 gramlık ekmek ise 1.25 TL üzerinden Kent Ekmek büfelerimizden satın alınabilecek. İzmir'imize sağlıklı ve bütçe dostu ekmeği sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, İzmir Fırıncılar Odası 250 gram pidenin 3 TL'den satılacağını duyurmuştu.
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