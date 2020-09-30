Tunç Soyer: Kadınlar yönetime katılamadan eşitlik, özgürlük, adalet ve kalkınma mümkün değil

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) öncülüğünde yapılan “İzmir İş Dünyası Kadının Güçlenmesi Başarı Ödülleri” törenine katıldı. Pandemi nedeniyle fiziksel ve dijital katılımın birlikte sağlandığı hibrit ödül töreninde konuşan Başkan Soyer, “Kadınların yönetime aktif katılımını sağlamadan eşitlik, özgürlük, adalet ve kalkınma hedeflerine ulaşmamız mümkün değil” dedi.



Avrupa Birliği Başkanlığı “Sivil Toplum Diyaloğu V” programı kapsamında desteklenen, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) öncülüğünde hayata geçirilen ve Akdeniz İş Kadınları Dernekleri Federasyonu’nun (AFAEMME) proje ortağı olduğu “İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi” projesinin kapanış toplantısı ödüllü bir geceyle yapıldı. İzmir Ticaret Odası’nda yapılan, pandemi nedeniyle fiziksel ve dijital katılımın birlikte sağlandığı “İzmir İş Dünyası Kadının Güçlenmesi Başarı Ödülleri” törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşmasında toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı çerçevesinde, yaşamın her anı ve alanında kadınların yönetime aktif katılımını sağlamadan eşitlik, özgürlük, adalet ve kalkınma hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığını vurguladı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Başkan Soyer, proje kapsamında “Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi” seçilen Meşhed Hayvancılık Firma Sahibi Nurcan Kaplan’a, “Yılın Başarılı Kadın Üst Düzey Yöneticisi” olarak ödül alan Karşıyaka Demirköprü Spor Kulübü Başkanı Selma Kazanç’a, “Yılın Kadın İstihdamına Destek Veren Kurumu” olarak başarılı bulunan İrmik Hanım Patisserie Firma Sahibi Esra Özkutlu’ya ve “Yılın Kadın İş Hayatına Önem Veren Şirketi” kategorisinde ödül kazanan Eldor Elektronik ve Plastik Malzemeleri Üretim ve Ticaret Limited Şirketi adına kurum doktoru Dr. Seval Figen Elçi’ye de plaketlerini takdim etti.

İzmir Köy Kop Birlik Başkanı Neptün Soyer ise “İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi” projesine destek olan kurum ve kuruluşlara başarı plaketlerini verdi. Weps Uygulama Ödülleri’nin de verildiği gecede Liselerarası Kısa Film Yarışması Ödülü’nü ise Bahçeşehir Koleji öğrencisi Başak Şam ve Bahçeşehir Koleji Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kulübü Danışman Öğretmeni Yeliz Öztürk Lider aldı.

“ANAHTAR ADIYLA SOSYAL YAŞAM MERKEZLERİ KURUYORUZ”

Başkan Tunç Soyer, ödül töreninde yaptığı konuşmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların istihdam edilmesi ve cinsiyet rollerine ilişkin mevcut algıyı değiştirmek için yaptığı çalışmalardan da bahsetti. Soyer, “Büyükşehir otobüslerimizin koltuğundaki kadın şoförlerimiz, kırsal kalkınma projelerimizde, üretici pazarlarımızda ve Halkın Bakkalı gibi tarım politikalarımızda kadın üreticilere öncelikli olarak verdiğimiz destekler bunun en somut örneği. Meslek Fabrikamızda istihdam garantisi olan işkollarında kadınlara meslek kazandıran eğitimler veriyoruz. Masal Evleri projemizin en önemli amaçlarından biri, çalışmayan annelere iş ve hizmet üretebilmeleri için becerilerini geliştireceği kurslar vermek. İzmir’de ilkini Örnekköy'de açacağımız, ‘Anahtar’ adıyla kadınlara yönelik bütüncül hizme t sunmayı hedefleyen sosyal yaşam merkezleri kuruyoruz. Bu merkezlerde kadınların eğitim, kültür, sanat ve spor gibi her türlü faaliyeti gerçekleştirebilmeleri, ücretsiz şekilde hukuki, psikolojik ve sosyal hizmet danışmanlığı almaları mümkün. Ayrıca bu merkezleri sağlık, insan hakları, ayrımcılık, iletişim gibi kişisel gelişimlerine katkı sunacak eğitimlerin verildiği, sinema, tiyatro ve kütüphane gibi kültürel faaliyetler yürütebildikleri yerler olarak planladık. İstihdam kurslarının verildiği Anahtar Merkezimizin herhangi bir etkinliğinden faydalanmak için gelen kadınların çocukları için de burada Masal Evleri, Çocuk ve Gençlik Merkezlerimiz hizmete açık olacak. Merkez aynı zamanda, kadın çalışmaları alanında hizmet üreten sivil toplum kuruluşlarının hem yönetsel, hem de kolektif çalışmalarına açık olacak” diye konuştu.

“EN ÇOK KADIN YÖNETİCİNİN GÖREV YAPTIĞI KURUMLARDAN BİRİ”

Türkiye’de ilk kez görme engelli yurttaşların bilinen sanat eserlerine erişim sağlayabilecekleri Sanat Galerisi hazırlıklarının devam ettiğini de söyleyen Soyer, “Engellilerin sorunlarına dikkat çekebilmek, sosyal yaşamda karşılaştıkları sıkıntıları, toplumun diğer kesimlerine uygulamalı olarak hissettirmek adına Farkındalık Merkezi hazırlıklarımız da devam ediyor. Gururla söylemeliyim ki Belediyemiz, aldıkları yetki ve görev açısından Türkiye’de en çok kadın yöneticinin görev yaptığı kurumlardan biri. Daire Başkanlarımızın yarısı kadın. Müdürlük ve şirket yöneticiliğindeki kadın yönetici sayısı yine benzer şekilde çok yüksek” dedi.

İZMİR’DEKİ İŞ KADINLARINI DAVET ETTİ

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin ise ilk defa hem fiziksel hem dijital katılımın sağlandığı hibrit bir buluşma düzenlendiğini söyleyerek sözlerine başladı. Proje kapsamında özel sektöre kadının güçlenmesi konusunda yol göstermeyi, karar alma mekanizmalarında kadını görünür kılmayı ve ilköğretim çağındaki çocuklara toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Toplantıya canlı bağlantıyla katılan Uluslararası Akdeniz İş Kadınları Federasyonu (AFAEMME) Yönetim Kurulu Başkanı Maria Helena De Felipe Lehtonen de bu yıl 20 Kasım’da çevrim içi düzenleyecekleri forumun konusunun koronavirüsün iş kadınları üzerindeki etkisi olduğunu söyleyerek, İzmir’deki tüm iş kadınlarını foruma katılmaya davet etti. Maria Helena De Felipe Lehtonen, İZİKAD’IN 82 üyesi bulunan Uluslararası Akdeniz İş Kadınları Federasyonu’nun en aktif ve etkili üyelerinden biri olduğunu da vurguladı.



