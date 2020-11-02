Tunç Soyer'den ihtiyaç duyurusu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedelere ulaştırmak üzere gönderilen eşya ve giysilerle ilgili sosyal medya hesabından iki duyuruda bulundu.
Başkan Soyer, yardımseverlerin, Halkın Bakkalı aracılığı ile başlattıkları kampanya ile depremzedelere, yemek, gıda, hijyen paketi, uyku tulumu ulaştırabileceğini belirtirken, koronavirüs önlemi kapsamında ikinci el giysi ve eşya gönderilmemesini talep etti.
Soyer, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Değerli İzmirliler,
Depremzedeler için iyi niyetle birçok vatandaşımız ikinci el giysi, eşya getiriyor. Covid tehlikesi nedeniyle ikinci el eşya, giysi kabul edemiyoruz. Lütfen ya kullanılmamış eşya ulaştırın ya da http://bizizmir.com üzerinden yardımlarınızı iletin."
Değerli İzmirliler,— Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 2, 2020
Depremzedeler için iyi niyetle birçok vatandaşımız ikinci el giysi, eşya getiriyor. Covid tehlikesi nedeniyle ikinci el eşya, giysi kabul edemiyoruz. Lütfen ya kullanılmamış eşya ulaştırın ya da https://t.co/WL6HzWEQQA üzerinden yardımlarınızı iletin. pic.twitter.com/pntHszqYcN
"Depremzedelere yardım ulaştırmak isteyen binlerce kişinin başvurusu üzerine http://bizizmir.com üzerinden Halkın Bakkalı aracılığıyla dayanışma kampanyası başlattık. #BizVarız diyerek, yemek, gıda, hijyen paketi, uyku tulumu ulaştırmak isteyenler buradan başvurabilir."
Depremzedelere yardım ulaştırmak isteyen binlerce kişinin başvurusu üzerine https://t.co/WL6HzWEQQA üzerinden Halkın Bakkalı aracılığıyla dayanışma kampanyası başlattık. #BizVarız diyerek, yemek, gıda, hijyen paketi, uyku tulumu ulaştırmak isteyenler buradan başvurabilir. pic.twitter.com/7HxFXQVJHa— Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 2, 2020
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