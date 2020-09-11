Tunç Soyer'in koronavirüs test sonucu belli oldu

11 Eylül 2020 Cuma, 16:25

Koronavirüse yakalanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçen günlerde İzmir’de düzenlenen Balkan Masası etkinliğine katılmıştı. Etkinlikte yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Öztrak'ın ardından test yaptırdı. Soyer, testinin sonucunu negatif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Soyer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’de buluştuğumuz CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın Covid-19 pozitif haberinin üzüntüsünü yaşadık. Bu gelişme üzerine yaptırdığım testin sonucu negatif çıktı. Tedavideki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sayın Öztrak ve tüm hastalarımıza acil şifa diliyorum.

Bu vesileyle, yeniden tırmanan ve çok kolay yayılan virüse karşı vatandaşlarımı birkez daha maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarmayı görev sayıyorum. Gözle görünmeyen bu ortak düşmana karşı birlikte mücadele edip, kazanacağız. Sağlıkla kalın.”