Tunca Nehri'nde  'kırmızı alarm' uyarısı; Sarayiçi su altında kaldı

13 Ocak 2021 Çarşamba, 01:47

Edirne'de kuvvetli sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Kentte aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve iş yerini su bastı, suyla dolan cadde ve sokaklar şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. Edirne ile birlikte bölgenin de yağış alması nedeniyle komşu Bulgaristan baraj kapaklarını açtı, Tunca Nehri'nde su seviyesi debisi, 145 metreküp/saniyeden 211 metreküp/saniyeye yükselmesiyle birlikte akşam saatlerinde DSİ 11'nci Bölge Müdürlüğü, uyarısını turuncu alarmdan, kırmızı alarma yükseltti.

SARAYİÇİ SULAR ALTINDA KALDI

Kırmızı alarm verilen Tunca Nehrinin geçtiği ve Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi’nde taşkın yaşandı. Kırkpınar Er Meydanı çevresi sular altında kalırken, bölgeye girişler polis ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı. Burada yapılan Edirne Saray kazı çalışmaları da su altında kaldığı için durduruldu.

BULGARİSTAN'DAN SU MAYMUNU GELDİ

Bulgaristan'ın aşırı yağışlardan dolayı baraj kapaklarını açmasıyla birlikte, ülkede kürkleri için beslenilen su maymunların bulunduğu çiftliklerden taşkın suları ile birlikte Edirne'de, Tunca Nehri'nde görüldü. Sarayiçi’ne girişin sağlandığı Kanuni Köprüsü'nün ayaklarının hemen yanındaki ağaç dallarının üzerinde görülen su maymunu, akıntı sularına kapılarak yorgun vaziyette hareketsiz kalması dikkat çekti.

'KÖY YOLLARI GİDEN YOL ŞERİT ÇEKİLEREK KAPATILDI'

Tunca Nehri'nin taşmasıyla birlikte yollar su altında kaldı, 6 köy yolu ile ulaşım engellendi. Taşkın sularının asfalt üzerinde taşması nedeniyle, Edirne'den Büyükdöllük, Muratçalı, Değirmenyeni, Yolüstü, Hatipköy ve Suakacağı köylerine giden yol çerit çekilerek trafiğe kapatıldı. Bu köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Meteoroloji yetkilileri kentte, yağmur yağışının yarından akşam saatlerinde yerini kar yağışına bırakacağı uyarısında bulundu.