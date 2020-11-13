Tuncay Özkan koronavirüsü yendi
Koronavirüse yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi gören CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan koronavirüsü yendi.
Koronavirüse yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi gören CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan koronavirüsü yendi.
3 Kasım'da koronavirüse yakalandığını açıkladıktan sonra İzmir'de bir hastanede tedavi görmeye başlayan Özkan iyileşmeye başladı. Değerleri iyiye giden Özkan'ın oksijen ihtiyacı da azaldı.
Günden güne iyileşen Özkan, bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacak.
Tuncay Özkan'ın tedavi gördüğü hasta
neden fotoğrafı:
Kaynak: Gerçek Gündem
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