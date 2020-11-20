Tunceli’ye mevsimin ilk karı düştü, 31 köy yolu kapandı
Tunceli’ye mevsimin ilk karı düşerken, kent genelinde 31 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü yolda kalırken, karayolları ve il özel idaresine bağlı ekipler mahsur kalan araçlar için çalışma yaptı.
Tunceli’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Hozat’ta 10, Ovacık’ta 8, Pülümür’de 6, Çemişgezek’te 5 ve Nazımiye’de 2 olmak üzere toplam 31 köy yolunun kapandığı bildirildi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü yolda kaldı. Sürücülerin imdadına karayolları ve il özel idaresine bağlı ekipler yetişti. Karayolları 86. Şube Şefliği’ne bağlı ekipler yağışın etkili olduğu Tunceli-Erzincan karayolunda karla mücadele çalışmasına başladı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekiplerin de kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
- Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
- ‘İmamoğlu'nu görevden alma yolları aranıyor’
- Berat Albayrak'a dair Arınç'tan ilk açıklama
- Bakan Koca inkar etti ama faturaları çıktı
Video Haberler
- ABD'de dehşetin görüntüleri!
- Sular çekilince, eski yapılar ortaya çıktı
- Ankara'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler
- Tehlikeye aldırmadan dev dalgaların arasında deniz keyfi
- Hasta kocasına mızıkayla şifa oluyor
- TEM'de çekici dehşeti kamerada! Tehlike dolu anlar
- Tevfik Göksu'ya neden üzüldüğünü açıkladı
- Çocuklarının gözü önünde darbedildi! O anlar kamerada
- Trafikte tehlike saçan kamyon kamerada
- Büyük tehlike! Ailenizin bütün bilgileri çalınabilir
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
- Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
- ‘İmamoğlu'nu görevden alma yolları aranıyor’
- Berat Albayrak'a dair Arınç'tan ilk açıklama
- Bakan Koca inkar etti ama faturaları çıktı