Tunus hibesine CHP'den ilk tepki: "Ayranı yok içmeye..."
Tunus'a verilen 5 milyon dolarlık nakdi hibeye tepki gösteren CHP Sözcüsü Öztrak, "Ayranı yok içmeye, gümüş köprü ister geçmeye" diyerek iktidara eleştiriler yöneltti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Tunus'a 5 milyon dolar tutarında nakdi hibe verilmesine tepki gösterdi.
Eleştirilerini sert sözlerle dile getiren Öztrak, "40 yıl vergi veren esnaflarımıza 40 gün bakamayan; çiftçilerimizin traktörüne, tarlasına; besicilerimizin ineğine haciz koyan Saray rejimi, şimdi de milletimizin vergileriyle Tunus’a bağışta bulunmuş" diyerek, "Ata sözümüz ne güzel demiş; ayranı yok içmeye, gümüş köprü ister geçmeye..." ifadesini kullandı.
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