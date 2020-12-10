Tunus hibesine CHP'den ilk tepki: "Ayranı yok içmeye..."

Tunus'a verilen 5 milyon dolarlık nakdi hibeye tepki gösteren CHP Sözcüsü Öztrak, "Ayranı yok içmeye, gümüş köprü ister geçmeye" diyerek iktidara eleştiriler yöneltti.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2020 Perşembe, 11:04
Tunus hibesine CHP'den ilk tepki:
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Tunus'a  5 milyon dolar tutarında nakdi hibe verilmesine tepki gösterdi.

Eleştirilerini sert sözlerle dile getiren Öztrak, "40 yıl vergi veren esnaflarımıza 40 gün bakamayan; çiftçilerimizin traktörüne, tarlasına; besicilerimizin ineğine haciz koyan Saray rejimi, şimdi de milletimizin vergileriyle Tunus’a bağışta bulunmuş" diyerek, "Ata sözümüz ne güzel demiş; ayranı yok içmeye, gümüş köprü ister geçmeye..." ifadesini kullandı.


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