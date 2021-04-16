Tunus’ta göçmen botu battı: En az 21 kişi hayatını kaybetti
Tunus’ta göçmenleri taşıyan botun batması sonucunda 21 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Tunuslu yetkililer, bir göçmen botunun batması sonucu en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Reuters’ın haberine göre, göçmenleri taşıyan bot, İtalyan adası Lampedusa'ya geçmeye çalışırken alabora oldu.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Fotoğraf: Arşiv
Video Haberler
- Ucuz diye alınıyor ancak uzmanlar uyarıyor
- Yola kan sızdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Bağdat’taki bomba yüklü aracın patlama anı
- Buzdolabına ürünleri yerleştirirken bunu sakın yapmayın
- İranlı mimar kadın, eşi tarafından öldüresiye darbedildi
- Dolu tramvaya binme kavgası kamerada
- Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını meydanlarda dinlettiler
- Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye telefon
- Fabrikada patlama! Yaralılar var
- Yangına rağmen balık tutmaya devam etti
En Çok Okunan Haberler
- Oruç tutmadığı için linç edilen Pelin Akil'den açıklama
- TBMM'den geçti: Büyük zam kararı
- AVM'ler ve mağazaların kapanış saati değişti
- Soruya verdiği yanıt için soruşturma başlatıldı
- Mahir Ünal'ın apar topar sildi!
- Son dakika... ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı
- Sergen Yalçın aşı olurken herkesi güldürdü
- Yürekler ağza gelmişti... O baba hakkında karar verildi
- Emekli amirallere ikinci operasyon
- HDP iddianamesini iade etti