Tunus’ta göçmen botu battı: En az 21 kişi hayatını kaybetti

16 Nisan 2021 Cuma, 14:52

Tunuslu yetkililer, bir göçmen botunun batması sonucu en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Reuters’ın haberine göre, göçmenleri taşıyan bot, İtalyan adası Lampedusa'ya geçmeye çalışırken alabora oldu.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Fotoğraf: Arşiv