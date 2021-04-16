Tunus’ta göçmen botu battı: En az 21 kişi hayatını kaybetti

Tunus’ta göçmenleri taşıyan botun batması sonucunda 21 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2021 Cuma, 14:52
Tunus’ta göçmen botu battı: En az 21 kişi hayatını kaybetti
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Tunuslu yetkililer, bir göçmen botunun batması sonucu en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Reuters’ın haberine göre, göçmenleri taşıyan bot, İtalyan adası Lampedusa'ya geçmeye çalışırken alabora oldu.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Fotoğraf: Arşiv


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