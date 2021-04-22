Turgutlu Belediyesi'nden 2 bin kişiye istihdam desteği
Turgutlu Belediyesi istihdamı artırmak, iş arayan vatandaşlara iş bulmak adına yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi.
Turgutlu Belediyesi istihdamı artırmak, işsizliği önlemek ve iş piyasasında dengeyi sağlamak için Turgutlu Belediye Hizmet Binası içerisinde yer alan İŞKUR Hizmet Noktası aracığıyla iş arayan ve işveren arasında istihdam köprüsü oluşturarak iki bini aşkın kişiyi işe yerleştirdi. “Turgutlu Kariyer” adını verdiği proje ile pandemi döneminde vatandaşların daha sağlıklı, ve iletişim ağının daha hızlı olması adına ik.turgutlu.bel.tr web sitesini hayata geçirdi. İş arayan vatandaşlar ile işvereni buluşturarak binlerce vatandaşın istihdam edilmesine katkıda bulunacak olan bu yeni proje ise vatandaşlara umut oldu.
İş arayan vatandaşlar belediye hizmet binası içerisinde bulunan İŞKUR Hizmet Noktası veya ik.turgutlu.bel.tr internet sitesi üzerinden başvuru yaparak CV oluşturabiliyor. Alınan başvurular, işverenler tarafından inceleniyor. İncelenen başvurulardan onaylananlar ise iş sahibi oluyor.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın bu projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Vatandaşlarımızın iş sorunlarını biliyor ve Turgutlu’muz içerisinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kendi ilçemiz sınırları ve çevre iller içerisinde iş verenle işe ihtiyacı olanı buluşturmak için bir web sitesi oluşturduk. 'Ben iş istiyorum, işe ihtiyacım var' diyen herkesin başvurusunu web sitemiz üzerinden alıyoruz. ik.turgutlu.bel.tr web sitemizde 7000’e yakın özgeçmiş, 100 civarı firma ve binlerce iş ilanı bulunmakta. Kurduğumuz web sitesi ile birlikte İŞKUR Hizmet Noktamız da faaliyetlerine bir yandan devam etmekte. Turgutlu Belediyesi olarak ilçemizde iş sorununu çözmeyi, istihdamı artırmayı ve bu konuda öncülük etmeyi hedefliyoruz.” dedi.
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