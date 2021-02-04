Türk atletizminin yıldızları piste çıkıyor
Büyükler Türkiye şampiyonası İstanbul’da başlıyor.
Büyükler Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası, yarın İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda başlayacak. 7 Şubat Pazar günü sona erecek organizasyonda 1350 sporcu, hem kadınlarda hem de erkeklerde 13'er dalda şampiyonluk için yarışacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları Türkiye'nin en önemli salon turnuvası olan 'Turkcell Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek. 5 Şubat'ta başlayacak ve 3 gün sürecek yarışlar Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek. Hem kadınlarda hem de erkeklerde 13'er dalda madalyaların dağıtılacağı turnuvaya 1350 sporcu katılacak.
Türk atletizminin yıldızları bu turnuva ile 4-7 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesinde en büyük sınavlarını vermiş olacak.
2020 yılında düzenlenen Balkan şampiyonlarında toplamda 123 madalya ile Balkanlar'ın en fazla madalya kazanan ülkesi olan Türkiye'nin genç yıldızları da salonda altın madalya arayacaklar. Turkcell U20 Salon Atletizm Şampiyonası 5-7 Şubat tarihleri arasında Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenecek.
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