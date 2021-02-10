Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı'ndan "uzayda ezan" önerisi
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türkiye'nin 2023'te uzaya yollamayı planladığı Türk vatandaşının uzayda ezan okunmasını talep etti. Ünal, "Türkiye’mizde tarihinde ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor, ezan sesini fiili olarak, uzaydan dünyaya dinletelim. Tarihe not düşelim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün duyurduğu Milli Uzay Programı kapmasında 2023 yılında Türkiye uzaya insan yollamayı planlıyor. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan da dikkat çekici bir öneri geldi. Ünal, uzaya yollanacak Türk vatandaşının burada ezan okumasını ve ezan sesini uzayda duyurmasını istedi. Ünal, şunları söyledi:
"Milli Uzay Programımız hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin her alanda yükselmesi bizleri memnun ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2023 yılında uzaya bir Türk vatandaşının gideceğini açıkladı. Bu önemli bir gelişmedir. Bizde diyoruz ki; Ulvi bir davet olan ezan, günde beş defa insanlığa okunan İlahi bir çağrıdır. Ezan, bütün insanların kalbine ilahi huzurun bir ikramıdır. Ezan, namaza davetin yanında, hürriyetin ve hakimiyetin de sembolüdür. İstiklal şairimiz merhum Akif’in 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli / Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli' mısralarında belirttiği gibi, ezan, renkleri, ırkları, dilleri farklı da olsa bütün Müslümanların kardeşliğini de ilan eder. Müslümanlar ezanla birlikte ortak anlayışlara sahip olduklarını bilirler ve birlikteliğin hazzını yaşarlar. Bunun içindir ki; dünyamızın dışında, uzayda ayda da ezanın fiili olarak okunmasını sağlayalım. Türkiye’mizde tarihinde ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor, ezan sesini fiili olarak, uzaydan dünyaya dinletelim. Tarihe not düşelim. Bilimsel başarıyı böyle taçlandıralım."
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Davayı kazandılar, 700 yıllık kalenin varisi oldular
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Davayı kazandılar, 700 yıllık kalenin varisi oldular