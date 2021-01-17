Türk Eğitim-Sen'den 'MEB'de paralel yapı' uyarısı: WhatsApp gruplarından talimatlar yağdırıyorlar

17 Ocak 2021 Pazar, 09:48

Milli Eğitim Bakanlığında kimi grupların Bakanlık hiyerarşisinin önüne geçerek okul yöneticilerine talimatlar yağdırdığı iddia edildi.

Çarpıcı iddia MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Eğitim-Sen'den geldi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında "FETÖ, etkin olduğu zamanlarda toplantılar yapardı; eğitimin ve bütçenin planlandığı, yönetici ve öğretmen taksimatının yapıldığı bu toplantılara katılabilmek için bürokrat tayfası sıraya dizilirdi" deyip, şimdi de Bakanlık bünyesi içerisinde STK adıyla hareket eden bazı yapıların benzer faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekti.

"Bu toplantılara il ve ilçe milli eğitim müdürleri ve seçilmiş(!) okul müdürleri katılıyor. Bu STK’lar tarafından oluşturulan WhatsApp gruplarından okul yöneticilerine bilgilendirmeler ve talimatlar yağdırılıyor.Yönetici görevlendirmelerinden, okul türlerinin belirlenmesine, ders seçimlerinden kurum kuruluşlarla ilişkilere kadar eğitimin her safhası bu toplantılarda masaya yatırılıyor.." diyen Geylan, Bakan Selçuk'a da seslenerek "Bilmiyorum, Milli Eğitim Bakanı sayın Ziya Selçuk bu durumlardan haberdar mıdır? Ancak çok açık ifade ediyorum ki, bu güzel ülkenin yeni 15 Temmuzlar yaşamaya takati yoktur. Sorumluluk makamında bulunanları gereğini yapmaya davet ediyorum" uyarısı yaptı.

İşte Geylan'ın paylaşımları:







