Türk filmlerine uluslararası platform: New Turkish Films

23 Aralık 2020 Çarşamba, 11:45

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle SEYAP tarafından hayata geçirilen New Turkish Films sitesi “Festivaller İstanbulda” programının bir insiyatifi olarak kuruldu. newturkishfilms.com sitesi Türk sinemasını profesyonel alanda tanıtma amacını taşıyor.

Yeni Türk filmlerinin uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmak amacıyla atılan adımlardan biri olan New Turkish Films sitesi Türkiye’de yapılan filmler yapım yıllarına göre arşivlenerek bir data oluşturuyor.

Bu sayede hem Türk sinemasında yapılan filmlerin özenli bir kaydı tutulacak hem de uluslararası sektörün ihtiyaç duyduğu bir portal olarak hizmet verilecek.

Türk sinemasının en yeni yapımlarına ilişkin İngilizce olarak geniş bilginin yer alacağı newturkishfilms.com adresinden uluslararası işbirlikleri için aracılık yapılması da amaçlanıyor.

Türk sinemasının tüm renklerini ve çeşitliliğini temsil etmeyi hedefleyen New Turkish Films sitesi, “Festivaller İstanbulda” programında yer almak isteyen tüm yapımcı ve yönetmenlere açık.