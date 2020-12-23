Türk filmlerine uluslararası platform: New Turkish Films
Türk sinemasının uluslararası platformda görünürlüğünü sağlamak adına SEYAP yeni bir atılımda bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle SEYAP tarafından hayata geçirilen New Turkish Films sitesi “Festivaller İstanbulda” programının bir insiyatifi olarak kuruldu. newturkishfilms.com sitesi Türk sinemasını profesyonel alanda tanıtma amacını taşıyor.
Yeni Türk filmlerinin uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmak amacıyla atılan adımlardan biri olan New Turkish Films sitesi Türkiye’de yapılan filmler yapım yıllarına göre arşivlenerek bir data oluşturuyor.
Bu sayede hem Türk sinemasında yapılan filmlerin özenli bir kaydı tutulacak hem de uluslararası sektörün ihtiyaç duyduğu bir portal olarak hizmet verilecek.
Türk sinemasının en yeni yapımlarına ilişkin İngilizce olarak geniş bilginin yer alacağı newturkishfilms.com adresinden uluslararası işbirlikleri için aracılık yapılması da amaçlanıyor.
Türk sinemasının tüm renklerini ve çeşitliliğini temsil etmeyi hedefleyen New Turkish Films sitesi, “Festivaller İstanbulda” programında yer almak isteyen tüm yapımcı ve yönetmenlere açık.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
- Meteoroloji’den 4 il için su baskınları uyarısı
Video Haberler
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
- Saç saça baş başa temizlik kavgası kamerada
- Ölüm getiren korkunç iş kazası
- Çanakkale'de tüyler ürperten olay
- Polis ekipleri, “şalterli kaçış” ile şoke oldu
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
- Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
- Polis kılığına girip 100 bin liralık soygun yaptılar
- AKP’li Zengin “Silivri soğuktur” şakasına böyle güldü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
- Meteoroloji’den 4 il için su baskınları uyarısı