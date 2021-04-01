Türk lirası mevduatlara stopaj desteğinde süre uzatıldı
Türk lirası (TL) mevduatları için stopaj desteği uygulamasında süre 31 Mayıs 2021'e uzatıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla verilen stopaj desteği 31 Mayıs'a uzatıldı.
Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 kesinti yapılacak.
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.
Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarında ise bu oranlar, vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 olacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise sıfır olarak uygulanacak.
TL mevduat yatırımlarını teşvik etmeye yönelik düzenlemede süre 31 Mart itibarıyla sona ermişti.
Video Haberler
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
- Mansur Yavaş, kendisi için yapılan şarkıyı paylaştı
- Donmuş göle nefes kesen atlayış kamerada
- Kılıçdaroğlu, Mahruze Teyzeyi ziyaret etti
- 'Erdoğan, Ayvatoğlu için harekete geçiyor'
- Meksika'da Cessna 206 tipi uçak denize düştü: 2 ölü
- Ankara’da trafik kavgası: Motor kaskıyla defalarca vurdu
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den, Bahçeli'ye jet yanıt
- Metropoll'ün son anketinde Saadet Partisi sürprizi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi
- 'Neredeyse çocuk gibi yalvarıyor'
- AYM'den 'HDP' kararı
- İstanbul'da silahlı çatışma
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu
- CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi başvurusuna AYM'den ret
- Bir darbe de kıyı belediyelerine