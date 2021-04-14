Türk Metal Sendikası’na kadın başkan

14 Nisan 2021 Çarşamba, 13:04

Türk Metal Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre, sendikanın Bursa’da yeni bir şubesi kuruldu ve şuba başkanlığına Bursa Kadın Kolları Sorumlusu Selda Tekman getirildi.

Yeni görevine ilişkin açıklama yapan Tekman, “Bu görev yalnızca benim için değil, Türk Metal’de örgütlü 20 binin üzerindeki kadın işçi için çok büyük bir onurdur. Yaşamımın 22 yılını sendikal mücadele içinde geçirdim, her kademede görev yaptım, aldığım tüm görevlerde işçi sınıfını temsil etmenin onurunu ve büyük sorumluluğunu yaşadım. Ancak ilk kez bir kadının şube başkanı olmasının onuru çok başka. Bana bu görevi layık gören ülkemizde çağdaş sendikacılığın öncüsü Genel Başkanımız Sayın Pevrul Kavlak’a ve Yönetim Kurulumuza çok teşekkür ediyorum” dedi.