Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’nden çağrı: Bu gruba aşılamada öncelik verilmeli

26 Ocak 2021 Salı, 14:06

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, koronavirüs salgınına karşı ülkemizde 14 Ocak itibarıyla başlayan aşılamaya ilişkin değerlendirmede bulundu. “Kanser hastaları hem Covid-19 bulaşması hem de Covid-19’a bağlı ölüm riski açısından en riskli grupta bulunmaktadırlar” diyen Anacak, “Sokağa çıkma yasağının uygulandığı, seyahat kısıtlamasının yürürlükte olduğu dönemlerde dahi kanser hastaları tanı, tedavi ve takip için defalarca sağlık kuruluşlarına gitmek zorundadırlar. Bir kanser hastası laboratuvar incelemelerinden görüntüleme tetkiklerine, girişimsel tanı işlemlerinden cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiye dek çok sayıda uygulamaya maruz kalmaktadır. Bütün bunlar pandemi sırasında evde kalan diğer insanlara göre Covid-19 bulaşma riskini arttırmaktadır. ABD, İspanya ve İngiltere’de yap

ılan araştırmalarda kanser hastalarında Covid-19 bulaşma riskinin sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir” diye konuştu.

AŞILAMADA ÖNCELİKLİ BULUNMUYOR

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı aşılama takviminde kanser hastalarına yönelik bir düzenleme olmadığının görüldüğünü ifade eden Anacak, şöyle devam etti:

“Temel olarak yaşa aralığına bağlı olarak yapılan sıralamada risk taşıyan mesleklere öncelik verilmekle birlikte tüm diğer gruplardan da riskli durumda olan kanser hastaları öncelik kapsamında değerlendirilmemiştir. Kanser hastalarının içerisinde bulunduğu ‘Kronik hastalığı olan kişiler grubu’ 3. aşamada aşılanacaklar arasında bulunmaktadır. Buna göre örneğin 45 yaşındaki bir kanser hastasının aşılama için 3. aşamayı beklemesi gerekir, ancak elimizdeki verilere göre bu hastanın Covid pozitif olması durumunda ölüm riski yaklaşık yüzde 10 civarındadır ve aşılama için ön sıralarda olmalıdır. Kanser hastalarının hem Covid-19 enfeksiyonuna yakalanma hem de bu enfeksiyondan ölüm riski açısından en yüksek gruptadır. Sağlık Bakanlığı’nın aşılama takvimi gözden geçirilmeli, kanser hastaları riskli gruplar arasına alınarak aşılama takviminde öncelik verilmelidir. Bu konuda derneğimiz Sağlık Bakanlığı ile de temasa geçmiş ve kanser hastalarının durumunu bildirerek öncelikli gruplar arasına alınması yönünde görüş bildirmiştir.”

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak

