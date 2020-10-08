İsrail'in dünyaya açılan kapısına Türk şirket talip oldu
Bu ay sonunda vitrine çıkacak olan İsrail’in en büyük limanı için adı geçenler arasında iki ülkeden 2 şirket bulunuyor. Bunlardan biri Türkiye’den Yıldırım Holding, diğeri ise Dubai Emiri tarafından yönetilen DP World...
İsrail’in dünyaya açılan kapısı Hayfa Limanı, ABD ve Çin’i karşı karşıya getirdi. Bu ay sonunda vitrine çıkacak olan İsrail’in en büyük limanını Çinliler’e kaptırmak istemeyen ABD Yönetimi, limanı işletecek şirket arayışında.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Ekim ayı sonuna kadar tekliflerin alınacağı liman için biçilen ücret ise 2 milyar İsrail Şekeli yani 586 milyon dolar. Liman için adı geçenler arasında iki ülkeden 2 şirket bulunuyor. Bunlardan biri Türkiye’den Yıldırım Holding. Diğeri ise İsrail’in siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya başladığı Birleşik Arap Emirlikleri’nin kamuya ait şirketi DP World.
DUBAİ EMİRİ'NİN ŞİRKETİ DE YARIŞTA
Henüz resmi açıklama gelmese de ABD ve Alman basınına göre Yıldırım Holding’in İsrail’in en büyük limanına karşı sıcak baktığı ifade ediliyor. Diğer ilgili şirket olan DP World ise İsrailli işadamı Shlomi Fogel ile bir ortaklık yaptı ve bu ortaklıkla teklif vermeye hazırlanıyor.
Dubai Emiri Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum tarafından yönetilen DP World, 50 binden fazla çalışana sahip. Türkiye’de de bir liman işleten DP World, 40 ülkede operasyon yapıyor. Şirketin cirosu ise 8.5 milyar dolar.
İhalede adı geçen Yıldırım Holding ise liman işletmeciliğini Yılport Holding aracılığıyla yürütüyor. Şirketin portföyünde Türkiye’de 4, Portekiz’de 7, İspanya’da 2, Peru’da 1, Malta’da 1, Norveç’te 1 ve İsveç’te 2 terminal var ve bunların değeri 2 milyar doların üzerinde. Bilindiği üzere Hayfa’daki bir terminali Çinli Shanghai International Port Group kazanmış ve 25 yıl işletmesini üstlenmişti.
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