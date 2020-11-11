Türk Tabipler Birliği'nden 5 gün sürecek eylem

11 Kasım 2020 Çarşamba, 12:28

5 GÜN BOYUNCA 21.00’DA IŞIK AÇIP KAPAMA EYLEMİ YAPILACAK



TTB'den yapılan açıklamada, "Pandeminin başlangıcında her gün saat 21.00’da sağlık çalışanlarını alkışlayan ve sonrasında taleplerini görmezden gelenlere 'Alkış değil haklarımızı istiyoruz' demek için, 'Sağlık Çalışanları Tükendikçe Karanlık Çöküyor' diyerek bugün itibariyle başlayıp 5 gün boyunca 21.00’da ışık açıp kapama eylemi gerçekleştireceğiz" denildi.

Sağlık çalışanlarının taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemlerin yaygınlaştırılacağı bildirilen açıklamada, "Ülkemizdeki 1 milyon 60 bin sağlık çalışanının göreve zorlanmış olacağının bilinmesini istiyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını ve halkımızı ortak ses çıkarmaya, tek yürek olmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

TTB'den yapılan açıklamada salgına karşı yeterli önlem alınmaması ve etkili bir mücadele yürütülmemesi nedeniyle hazırlanan eylemlilik programının bugün itibariyle başlatıldığı, Covid-19'un meslek hastalığı sayılması için yasa taslağı hazırlandığı, tüm illerden sağlık çalışanlarının taleplerini mektuplar ve videolar ile Sağlık Bakanlığı’na iletileceği ifade edildi.

"HER GÜN MESLEKTAŞLARIMIZI KAYBEDİYORUZ"

TTB'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Salgın tüm yıkıcı etkisi ile devam ediyor. Her gün meslektaşlarımızı Covid-19 nedeniyle kaybediyoruz. Salgına karşı yeterli önlem alınmaması, etkili bir mücadele yürütülmemesi ve salgınla mücadelenin yalnızca sağlık kurumları ve sağlık çalışanları üzerinden yapılması nedeniyle tükendik. Tükendiğimizi hep birlikte güçlü bir şekilde dile getirmek, tükenmeden, ölmeden, emeğimizin hakkını alarak çalışabileceğimiz bir sağlık ortamı için TTB Merkez Konseyi olarak hazırladığımız eylemlilik programını bugün başlatıyoruz.

65 tabip odamızın imzası ile 'Covid-19 Meslek Hastalığı Kabul Edilsin' gazete ilanımız ile kamuoyuna bu talebimizi açıklıyoruz. 'Pandeminin 8. Ay Raporu' ile kara tabloyu basınla paylaşarak, yönetemeyenlerin pandemiyi getirdiği aşamayı ve önerilerimizi bir kere daha açık bir şekilde kamuoyuna açıklayacağız. Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için yasa taslağımızı da hazırladık. Tüm illerden sağlık çalışanlarının taleplerini de mektuplar ve videolar ile Sağlık Bakanlığı’na ileteceğiz.

Pandeminin başlangıcında her gün saat 21.00’da sağlık çalışanlarını alkışlayan ve sonrasında taleplerini görmezden gelenlere 'Alkış değil haklarımızı istiyoruz' demek için, 'Sağlık Çalışanları Tükendikçe Karanlık Çöküyor' diyerek bugün itibariyle başlayıp 5 gün boyunca 21.00’da ışık açıp kapama eylemi gerçekleştireceğiz. Bu ışıklar birer uyarıdır. Taleplerimizin karşılanmaması halinde eylemliliklerimizi yaygınlaştıracağımızın, ülkemizdeki 1 milyon 60 bin sağlık çalışanının göreve zorlanmış olacağının bilinmesini istiyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını ve halkımızı ortak ses çıkarmaya, tek yürek olmaya çağırıyoruz."