Türk teknik direktör Kenan Koçak teklifleri değerlendiriyor
Almanya kulübü Hannover 96 ile yollarını ayıran teknik direktör Kenan Koçak, gelen teklifleri değerlendiremeye başladı.
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 ile yollarını ayıran teknik direktör Kenan Koçak, gelen teklifleri değerlendiremeye başladı. Türkiye'den kulüplerin ilgilendiği 40 yaşındaki teknik adama, Bundesliga takımlarından da teklifler geliyor.
Almanya'da gösterdiği başarıyla adını duyuran Kenan Koçak'ın yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oluyor. Thomas Tuchel, Pep Guardiola ve Jürgen Klopp gibi ünlü teknik direktörlerle ortak çalışmalar gerçekleştiren Kenan Koçak, 1.5 sezon çalıştırdığı Hannover'den ayrılacağını açıklamıştı. Daha önce ismi Süper Lig ekipleriyle de anılan Koçak için Almanya Bundesliga ekiplerinin de ilgisi bulunuyor.
Aylar öncesinden Hannover 96'da yeni sezonda görev almayacağını açıklayan Kenan Koçak için Türkiye'den ciddi teklif geldi. Daha önce ismi Fenerbahçe ile anılan Koçak'ı takımın başına geçirmek isteyen kulüpler, tecrübeli teknik adamın karar vermesini bekliyorlar.
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