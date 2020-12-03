Türk yıldız İngilizleri üzdü!
Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı.
UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda İngiliz temsilcisi Leicester City, Allahyar'ın golü ile Ukrayna ekibi Zorya Luhansk takımına 1-0 mağlup oldu. Leicester City'de 10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü, karşılaşmada yeniden sakatlandı.
UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Leicester City, deplasmanda Zorya Luhansk ile karşı karşıya geldi. Ukrayna temsilcisi rakibini, 84’üncü dakikada Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'in attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. Leicester City'de maça A Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ilk 11'de başladı. Sakatlığını atlatmasının ardından 10 maç sonra sahalara dönen Çağlar, 17’nci dakikada yeniden sakatlandı ve yerini Wesley Fofana'ya bıraktı.
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