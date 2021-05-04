Türker Arslan hayatını kaybetti

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve Tahkim Kurulu Eski Başkanı Türker Arslan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

DHA
04 Mayıs 2021 Salı, 10:21
Türker Arslan hayatını kaybetti
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Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve Tahkim Kurulu Eski Başkanı Türker Arslan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. 

Galatasaray'da yöneticilik yapan Arslan, ardından Futbol Federasyonunda da görev aldı ve Tahkim Kuruluna başkanlık etti.

Arslan, Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin mevcut yönetim kurulunda da yer alıyordu.



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