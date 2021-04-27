Türker Ertürk ile ilgili yeni bir karar verildi

27 Nisan 2021 Salı, 11:29

104 emekli amiralin Montrö açıklaması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın aktardıklarına göre, Türker Ertürk hakkında verilen "il dışına çıkmamak" şeklindeki adli kontrol kararı, Ankara 1. Sulh Hukuk Hakimliği tarafından kaldırıldı.

Yıldız, bu kararla birlikte Ertürk'ün elektronik kelepçe takılması konusunda yaptığı itiraza verilen ret kararının ortadan kalktığını belirtti.

Emekli amiral Türker Ertürk hakkında verilen "il dışına çıkmamak" şeklindeki adli kontrol kararı, Ankara 1. Sulh Hukuk Hakimliği tarafından kaldırıldı. Ertürk hakkında yalnızca "yurt dışına çıkmama" adli kontrol tedbiri uygulanacak. https://t.co/OVPXZDgZJA — Müyesser Yıldız (@MuyesserYildiz) April 27, 2021

NE OLMUŞTU?

Montrö tartışmaları ve “cüppeli amiral” hakkındaki açıklamanın ardından gözaltına alınan ve ifadeye çağrılan, ardından elektronik kelepçe takılan emekli amirallerden Atilla Kezek, Atilla Kıyat ve Ali Sadi Ünsal’ın il dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı.

Açıklamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadeye çağrılan emekli amirallere, il dışına ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanmış ve bu kapsamda, 14 Nisan’da elektronik kelepçe takılmaya başlamıştı. Adli kontrol kararlarına itiraz eden avukatlar, ayrıca, mahkemenin bu yönde kararı olmadığını vurgulayarak elektronik kelepçeye de itiraz etmişlerdi.

Mahkeme, Kezek, Kıyat ve Ünsal için yapılan adli kontrol itirazlarını değerlendirerek, yurtdışına çıkış yasağının devamına, il dışına çıkış yasağının ise kaldırılmasına karar vermişti.