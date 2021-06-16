Türkiye – Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda?

16 Haziran 2021 Çarşamba, 09:35

Euro 2020’nin A Grubu’nda ikinci maçlar bugün tamamlanacak. İlk maçta Roma’da İtalya’ya mağlup olan Türkiye, grubunun ikinci maçında Galler ile karşılaşacak.

Karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek ve yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak.

Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve TSİ 19.00’da başlayacak maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galler maçı öncesinde A Milli Takım’da iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. İtalya ile oynanan grubun açılış maçında sarı kart gören Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu, bugün oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde grubun son maçında forma giyemeyecek.

Türkiye muhtemel 11: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Galler muhtemel 11: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Ampadu, Allen, Ramsey, James, Bale, Moore