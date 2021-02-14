Türkiye, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda 15 madalya elde etti

14 Şubat 2021 Pazar, 09:09

Atletizm Milli Takımı, 5'inci Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda; 5 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile toplamda 15 madalya elde ederken, Romanya’nın ardından ikinci sırayı aldı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 5'inci Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nda 16 Balkan Atletizm Birliği üyesi ile misafir statüsünde Malta’dan gelen atletler yarıştı. 30 kişilik kadrosuyla yarışmalara katılan Türkiye, elde ettiği 15 madalya ile ikinciliği elde etti. Romanya 5 altın, 6 gümüş, 5 bronz ile ilk sırayı alırken, Türkiye 5 altın, 5 gümüş, 5 bronz ile ikinci, Ukrayna da 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz ile üçüncü oldu.

Millilerin madalyaları şöyle:

ALTIN MADALYALAR

1500 metre erkekler: Devrim Kazan

60m engelli erkekler: Ayetullah Demir

Sırıkla atlama erkekler: Sedat Cacim

Gülle atma: Pınar Akyol

4×400 metre kadınlar: Emirhan Koş, Gökdeniz Göçmen, Orçun Duran, İsmail Nezir

GÜMÜŞ MADALYALAR

800 metre erkekler: Mevlüt Kılıç

3000 metre erkekler: İbrahim Karateker

Gülle atma erkekler: Savaş Parlak

1500 metre kadınlar: Şevval Özdoğan

4×400 metre kadınlar: Zeynep Kuran, Ezgi Kol, Sudenaz Kazanççı, Nevin İnce

BRONZ MADALYALAR

400 metre erkekler: İsmail Nezir

400 metre kadınlar: Nevin İnce

Yüksek atlama erkekler: Atilla Göktuğ Taşdelen

60m engelli kadınlar: Yaren Yıldırım

Sırıkla atlama kadınlar: Elif Özelçi



