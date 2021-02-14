Türkiye, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda 15 madalya elde etti
Atletizm Milli Takımı, 5'inci Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda; 5 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile toplamda 15 madalya elde ederken, Romanya’nın ardından ikinci sırayı aldı.
Atletizm Milli Takımı, 5'inci Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda; 5 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile toplamda 15 madalya elde ederken, Romanya’nın ardından ikinci sırayı aldı.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 5'inci Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nda 16 Balkan Atletizm Birliği üyesi ile misafir statüsünde Malta’dan gelen atletler yarıştı. 30 kişilik kadrosuyla yarışmalara katılan Türkiye, elde ettiği 15 madalya ile ikinciliği elde etti. Romanya 5 altın, 6 gümüş, 5 bronz ile ilk sırayı alırken, Türkiye 5 altın, 5 gümüş, 5 bronz ile ikinci, Ukrayna da 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz ile üçüncü oldu.
Millilerin madalyaları şöyle:
ALTIN MADALYALAR
1500 metre erkekler: Devrim Kazan
60m engelli erkekler: Ayetullah Demir
Sırıkla atlama erkekler: Sedat Cacim
Gülle atma: Pınar Akyol
4×400 metre kadınlar: Emirhan Koş, Gökdeniz Göçmen, Orçun Duran, İsmail Nezir
GÜMÜŞ MADALYALAR
800 metre erkekler: Mevlüt Kılıç
3000 metre erkekler: İbrahim Karateker
Gülle atma erkekler: Savaş Parlak
1500 metre kadınlar: Şevval Özdoğan
4×400 metre kadınlar: Zeynep Kuran, Ezgi Kol, Sudenaz Kazanççı, Nevin İnce
BRONZ MADALYALAR
400 metre erkekler: İsmail Nezir
400 metre kadınlar: Nevin İnce
Yüksek atlama erkekler: Atilla Göktuğ Taşdelen
60m engelli kadınlar: Yaren Yıldırım
Sırıkla atlama kadınlar: Elif Özelçi
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