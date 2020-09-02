Türkiye Doğu Akdeniz'de 2 ayrı Navtex ilan etti

Türkiye Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri için 2 ayrı Navtex yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2020 Çarşamba, 23:23
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Türkiye Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex kararı yayınladı. Navtex kararı 8-22 Eylül ve 17-25 Eylül tarihleri arasında 2 farklı konumda “Rusya atış eğitimleri” başlığını kapsıyor.


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