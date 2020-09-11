Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim son dönemde artarken, Türkiye'den yeni bir hamle geldi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayınlayarak 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2020 Cuma, 17:10
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Yunanistan ile Doğu Akdeniz gerilimi sürerken Türkiye peş peşe yayımladığı navtex kararlarıyla bölgede sismik araştırma, tatbikat ve eğitimlerini sürdürüyor. Doğu Akdeniz'deki yeni Navtex ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı belirtildi. Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı. Daha önceki Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu. 


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