Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti
Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim son dönemde artarken, Türkiye'den yeni bir hamle geldi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayınlayarak 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.
Yunanistan ile Doğu Akdeniz gerilimi sürerken Türkiye peş peşe yayımladığı navtex kararlarıyla bölgede sismik araştırma, tatbikat ve eğitimlerini sürdürüyor. Doğu Akdeniz'deki yeni Navtex ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.
Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı belirtildi. Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı. Daha önceki Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Söz verdik yaptık videosu
- İnce 'parti kurayım mı?' diye sordu, yurttaş yanıt verdi
- Fatih Erbakan'dan Simone de Beauvoir yanlışı
- Köylüleri '200 asker yığmak' ile tehdit etti
- Kurşunlardan kaçıp polise sığınan kişi darp edildi
- Adana Büyükşehir Meclisi'nde yumruklu kavga
- Korku dolu anlar! Ziraat Bankası önünde kendisini yaktı
- Kafesinden kaçan kedi ortalığı birbirine kattı
- Çocuklarının cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttılar
- Şile'de denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı