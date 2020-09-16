Türkiye ile Libya arasında yeni mutabakat onaylandı
Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, inşaat sektöründe canlanma yaratması ön görülen mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Resmi Gazete’de yayınlandı.
Türkiye ile Libya arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Türk müteahhitlerinin en çok iş yaptığı ülkeler arasında yer alan Libya’da yaşanan sorunlarının çözümü için adım atılarak hükümetler arası görüşmeye ilişkin mutabakat zaptı Resmi Gazete’de yayınlandı.
‘LİBYA’DAKİ PROJELER DEVAM EDECEK’
Toplam 9 maddeden oluşan mutabakat zaptının temelini bu ülkede yapılan projeler ve alacaklar oluşturdu.
Anlaşmadan mutabaktan bazı maddeler şu şekilde:
Anlaşmayla Libya’daki kalkınma projelerinin devam etmesi sağlanacak. Taraflar, bir önceki aşamada projelerdeki işin askıya alınması sonucunu doğuran olağanüstü koşulları dikkate alarak ilgili hak ve borçlarını yerine getirmek için doğrudan ve derhal görüşmelere başlayacak.
Taraflar, ortak menfaatleri doğrultusunda ilgili hak ve borçlarına dair uzlaşma sağlayacak.
Taraflar, projelerin teknik ve iktisadi değerlendirilmesinin ve devamlılıklarının fizibilite etüdünü yapacak. İşlerin devamına ve/veya hak ve borçlarda uzlaşmaya dair 90 gün içerisinde bir anlaşmaya varacak. Tarafların müzakerelere başlayamaması veya bir anlaşmaya varamaması veya projenin sonlandırılması durumunda 180 gün içinde kesin hesap hazırlanacak ve ilgili haklara ve borçlara dair uzlaşılacak.
Mevcut ve gelecekteki menfaatler dikkate alarak, ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlığın dostane çözümüne dair gayret gösterilecek.
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