Türkiye ile Yunanistan'ın NATO’daki görüşmeleri devam edecek

Güvenlik kaynakları, Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO'daki teknik görüşmelerine gelecek hafta yeniden başlamasının beklendiğini açıkladı.

AA
15 Ocak 2021 Cuma, 11:41
Türkiye ile Yunanistan'ın NATO’daki görüşmeleri devam edecek
Abone Ol google-news

Yunanistan'ın katılmaması nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerinin ele alınacağı görüşmelerin, güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gelecek hafta yeniden başlaması planlanıyor.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların yapılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.

NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 2 Ekim 2020'de 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı. 



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler