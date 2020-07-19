Türkiye, İran ve Afganistan uçuşlarını askıya aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye tarafından askıya alındığını açıkladı.

DHA
19 Temmuz 2020 Pazar, 15:52
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından  askıya alınmıştır" denildi.

İran Sivil Havacılık Kurumu'nun Sözcüsü Rıza Caferzade, Türkiye'nin uçuşları dün (cumartesi) askıya aldığını açıklamıştı.


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