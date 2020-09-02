Türkiye Komünist Hareketi’nin "100.yıl" etkinliğine yasak

Ayasofya'nın yeniden ibade açıldığı tarihten itibaren iktidar partisinin düzenlediği yoğun katılımlı etkinliklere yasak getirilmezken, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri de dahil olmak üzere muhalefet kanadı tarafından yapılmak istenen pek çok etkinliğe yasak getiriliyor.

Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH) İstanbul Kartal Meydanı’nda düzenleyeceği, 100. kuruluş yıldönümü etkinliği İstanbul Valiliği tarafından pandemi önlemleri gerekçe gösterilerek yasaklandı.

TKH'den yasak kararına ilişkin yapılan açıklamada “Açık havada, sosyal mesafe önlemleri alınarak ve meydana mesafeli sandalye dizilimi ile yapmayı düşündüğümüz ve bu önlemler kaydıyla başvurduğumuz etkinliğin Valilik tarafından yasaklanması, İstanbul’da düzenlenen başka bir dizi kültürel etkinlik düşünüldüğünde siyasi bir karar olarak değerlendirilmelidir” denildi.



Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Hele ki, okulların 21 Eylül’de açılacağı, spor müsabakalarının Ekim ayında seyircili yapılacağı duyurulmasına rağmen komünistlerin her türlü önlemi alarak düzenleyeceği etkinliğin yasaklanması İstanbul Valiliği’nin verdiği kararın yanlı olduğunun bir başka göstergesidir. Ayasofya açılışındaki kalabalıklar sırasında ve Giresun’da AKP Genel Başkanı’nın çay dağıttığı mitingdeki tabloda kimsenin aklına gelmeyen pandemi önlemlerinin komünistlerin etkinliğinde hatırlanmasını ise halkımızın takdirine bırakıyoruz.

Valilik tarafından verilen karar, sağlık gerekçesinden daha ziyade komünistlerin siyaset yapmasına yönelik bir engeldir. Valiliğin “halkımızın katılımının yoğun olacağı” tespitinde bulunması ise ayrıca manidardır!

Partimiz, pandemiye rağmen bir etkinliği inatla yapmak derdinde değildir. Ancak her türlü önlemi alarak planladığımız ve bildirdiğimiz etkinliğimizin pandemi gerekçe gösterilerek yasaklanması, yasaklamak için gerekçe türetmekten başka bir şey değildir.

Partimiz, hukuki haklarını kullanarak Valiliğin bu kararını yürütmesini durdurmak için hukuki girişimlerde bulunacaktır. Ayrıca Partimizin 100. kuruluş yıldönümü ile ilgili İstanbul takvimi en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır.

Yasaklama ve engellemelerle dolu yüz yıllık tarihimize bir yenisinin pandemi gerekçe gösterilerek eklenmiş olması, emekçi halkımızın yoğun ilgisinde azalma yaratmayacaktır. Aksine bu yasağa emekçi halkımızın vereceği yanıt partimiz Türkiye Komünist Hareketi saflarında örgütlenmek olacaktır.

Türkiye Komünist Hareketi olarak 100. yılımızda yolumuza devam ediyoruz."