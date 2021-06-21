Türkiye, okçulukta Tokyo 2020 kotası alamadı
Milli okçularımız, Fransa'da düzenlenen olimpiyat kota müsabakalarında başarısız sonuçlar elde etti.
Okçulukta 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren son organizasyon Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.
Antalya'da düzenlenen bireysel kota turnuvasında ülke başına alınabilecek 2 kotanın 2'sini de alan milliler, Paris'teki takım kota müsabakalarında başarılı olamadı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mete Gazoz, Samet Ak ve Ali Aydın'dan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, sıralama atışlarını 14. basamakta bitirdi. Milli takım, ilk eleme turunda Hırvatistan'a 5-3 yenilerek yarışmayı tamamladı.
Sıralama atışlarını 6. sırada bitiren Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Asya Karataylı'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı ise Bangladeş'i 5-1, Slovenya'yı 6-2 mağlup etti. Çeyrek final turunda ABD ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, 4-4'lük eşitlik sonucu attığı beraberlik atışlarında yalnızca birkaç milimetrelik farkla rakibine mağlup oldu.
Milli okçular, bugün başlayacak ve 27 Haziran'da sona erecek Dünya Kupası 3. ayak yarışması için Fransa'da mücadeleye devam edecek.
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