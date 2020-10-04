Türkiye, Rusların oturma izni almak istedikleri en popüler üç ülke arasına girdi
Türkiye’nin İspanya ve Bulgaristan ile birlikte 2020’de Rusya vatandaşlarının kendilerine sınırların kapalı olduğu zaman dahi yurtdışına çıkmalarını sağlayacak olan oturma izni almak istedikleri en popüler 3 ülkeden biri oldu.
Uluslararası emlak satış şirketi Tranio’nun yaptığı araştırmanın verilerine göre İspanya, Türkiye ve Bulgaristan 2020'de Rusların oturma izni almak istediği en popüler ülkeler sıralamasının başını çekti.
Bu yılın ilk 8 ayında Yandex arama sorgusu istatistiklerine dayandırılan araştırmada, “Bu dönemde Ruslar en çok İspanya (30 bin 386 talep), Türkiye (19 bin 905 talep) ve Bulgaristan’da (17 bin 743 tallep) oturma izni ile ilgilendi. Letonya (11 bin 497) ve Almanya (11 bin 441) sıralamadaki ilk 5’e giren diğer iki ülke oldu” ifadelerine yer verildi.
Tranio yönetici ortağı Georgiy Kaçmazov, İspanya ve Türkiye’nin düşük yaşam fiyatları, yakın konumu ve hoş iklimi ile Rusça konuşan göçmenleri cezbettiğine dikkat çekti:
“İnsanlar orada sık sık dinleniyor, bu ülkeleri çok iyi tanıyorlar. Türkiye örneğinde talep birkaç yıl önce düşmüştü, ancak şimdi yeniden yükselmeye başladı. Görünüşe göre talebin tetikleyicisi, Türkiye'nin karantinadan sonra sınırlarını ilk açan ülkelerden biri olmasıydı.”
Analistlerin verilerine göre Türkiye’nin Yandex kullanıcılarının arasındaki popülerliği artmaya devam ediyor, zira bu yılın ilk 8 ayında Türkiye'de oturma izni talebinde bulunanların sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre 3’te 1 oranında artış kaydedildi.
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