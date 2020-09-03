Türkiye tüm ülkeleri solladı! 19.4 ton altın aldık
TCMB 19.4 ton altınla bu yılın temmuz ayında dünyada en çok altın alımı yapan merkez bankası oldu.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre dünya genelinde merkez bankaları temmuz ayında 27.1 ton altın alımı yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 19.4 ton altınla söz konusu ayda dünyada en çok altın alımı yapan merkez bankası oldu.
Habertürk'te yer alan bilgilere göre, Türkiye'yi 3.1 tonla Katar, 2.8 tonla Hindistan ve 1.9 tonluk alımla Kazakistan takip etti. İşte temmuz itibarıyla dünyada en çok resmi altın rezervi bulunan ülkeler...
ABD: Altın rezervi: 8.133 ton
Almanya: Altın rezervi: 3.362 ton
İtalya: Altın Rezervi: 2.451 ton
Fransa: Altın rezervi: 2.436 ton
Rusya: Altın rezervi: 2.299 ton
Çin: Altın rezervi: 1.948 ton
İsviçre: Altın rezervi: 1.948 ton
Japonya: Altın rezervi: 765 ton
Hindistan: Altın rezervi: 664 ton
Hollanda: Altın rezervi: 612 ton
Türkiye: Altın rezervi: 603 ton
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