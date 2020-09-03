Türkiye tüm ülkeleri solladı! 19.4 ton altın aldık

03 Eylül 2020 Perşembe, 16:07

Dünya Altın Konseyi verilerine göre dünya genelinde merkez bankaları temmuz ayında 27.1 ton altın alımı yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 19.4 ton altınla söz konusu ayda dünyada en çok altın alımı yapan merkez bankası oldu.

Habertürk'te yer alan bilgilere göre, Türkiye'yi 3.1 tonla Katar, 2.8 tonla Hindistan ve 1.9 tonluk alımla Kazakistan takip etti. İşte temmuz itibarıyla dünyada en çok resmi altın rezervi bulunan ülkeler...

ABD: Altın rezervi: 8.133 ton

Almanya: Altın rezervi: 3.362 ton

İtalya: Altın Rezervi: 2.451 ton

Fransa: Altın rezervi: 2.436 ton

Rusya: Altın rezervi: 2.299 ton

Çin: Altın rezervi: 1.948 ton

İsviçre: Altın rezervi: 1.948 ton

Japonya: Altın rezervi: 765 ton

Hindistan: Altın rezervi: 664 ton

Hollanda: Altın rezervi: 612 ton

Türkiye: Altın rezervi: 603 ton



