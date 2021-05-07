Türkiye Ulusal Ajansı 80 personel alacağını açıkladı

07 Mayıs 2021 Cuma, 13:38

Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) 58 Uzman Yardımcısı (3600 Ek Göstergeli Kariyer Uzmanlığı), 2 Avukat, 15 Büro Görevlisi ve 5 Sekreter alacak.

Uzman Yardımcılığı ve Avukat kadrosuna başvuracak adayların, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması ve KPSS’den en az 70 puan almış olması gerekiyor. Uzman Yardımcılığı için başvuracak adayların YDS’den en az B düzeyinde puan almaları, Avukatlık için başvuracak adayların ise avukatlık stajını tamamlamış olması gerekiyor.

Büro görevlisi ve sekreter kadrolarına başvuracak adayların ise en az ortaöğretim mezunu olmaları ve KPSS’den 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

Uzman yardımcılığı kadrolarına, ekonomi ve maliye grubundan 10, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler grubundan 32, hukuk grubundan 6, bilişim grubundan 6, iletişim ve halkla ilişkiler grubundan ise 4 personel alınacak.

Başvurular 17 Mayıs’a kadar ua.gov.tr adresinden yapılabilecek. Sınav sonuçları 25 Mayıs’ta yine Türkiye Ulusal Ajansı’nın internet sitesinde yayımlanacak. Başvuranlar en yüksek puandan başlanarak sıralanarak, alınacak personel sayısının 20 katı kadar aday sınav için Ankara’ya çağırılacak.

Yazılı sınav 5 Haziran’da Ankara’da Gazi Üniversitesi tarafından yapılacak. Uzman Yardımcıları için; yazılı sınav sorularının yüzde 50’si lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, yüzde 25’i genel kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular) ve genel yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi) konularından, yüzde 25’i Avrupa Birliği ve Ajansın görev alanına ait temel bilgilerden oluşacak.

Avukatlar için yazılı sınav sorularının yüzde 50’si lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, yüzde 50’si genel kültür ve genel yetenek konularından; büro görevlisi ve sekreter kadroları için yazılı sınav sorularının yüzde 50’si genel kültür ve yüzde 50’si genel yetenek konularından oluşacak.

Yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylardan, kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınav için çağırılacak. Türkiye Ulusal Ajansı’nın ilanına göre, sözlü sınavda adaylar; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı genel yetenek ve genel kültürü bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönünden değerlendirilecek.