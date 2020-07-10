Türkiye Yayıncılar Birliği: ‘Muzır neşriyat kararlarını önleyin’

10 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun aldığı sansür kararına tepkiler büyüyor. Türkiye Yayıncılar Birliği, bir açıklama yayımlayarak yetkilileri, alınan “muzır neşriyat” kararlarını önleyecek somut adımlar atmaya çağırdı.

Açıklamada, “Eserin, türüne göre ayrı ayrı uzmanlıklar gerektiren ve anayasal bir hakkı kısıtlayıp engelleyen bir kararın, bakanlık tarafından atanmış 5 birim amiri tarafından verilebilmesi, ifade, bilim ve sanat ile açıklama ve yayımlama özgürlüklerinin ihlal edilmesidir. Demokratik toplum ilkesinin esas alındığı bir sistemde bunun kabulü mümkün değildir” denildi.

‘ÖZGÜRLÜKLERE AYKIRI’

Türkiye Yayıncılar Birliği önceki gün, TÜBİTAK Yayınları’ndan çıkan Anna Milbourne’nun “Bebekler Nereden Gelir?” kitabının muzır neşriyat ilan edildiğini bildirmişti. Daha sonra bakanlık açıklama yaparak TÜBİTAK’ın kitabının değil, Mikado Yayınları’ndan yayımlanan Doris Rübel’in aynı isimli kitabının “sakıncalı bulunduğunu” açıkladı.

Bunun üzerine konuştuğumuz Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, kararın her şekilde düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu ifade etti. Kocatürk’ün açıklamaları şöyle: “Bu karar her halükârda düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı. Yetkilileri, acilen, Türkiye’de ifade ve yayınlama özgürlüğünü engelleyen ve tarafı bulunduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı düşen ahlakçı ve yasakçı zihniyetle alınan ‘muzır neşriyat’ kararlarını önleyecek somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Kimse sansür kurulu gibi hareket edemez. Ne olursa olsun Küçükleri Neşriyattan Koruma Kurulu’nun böyle kararlar vermemesi lazım. Bugüne kadar verdikleri kararlar da zaten tartışmalı. Doğru bulmuyoruz. 19. yüzyıla mı döneceğiz? Ülkenin geldiği yer itibarıyla, miadı dolmuş şeylerin tekrar hortlamasının anlamı yok.”

Mikado Yayınları’ndan ulaştığımız yetkililer, kitabın Almanya’dan geldiğini, burada sadece Türkçeleştirildiğini belirtti. Yetkililer, yayınevinden çıkan kitapların bilim kurulu ve pedagog kontrollerinden geçtiğini de ifade etti.