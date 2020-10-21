Türkiye'de ele geçirildi: Değeri 1 milyon dolar
Gaziantep’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon dolar değerinde ceylan derisine işlenmiş İncil ele geçirildi.
Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Suriye'nin Halep kentinde bir müzenin yağmalanması sonucu Türkiye’ye getirildiği düşünülen incil ele geçirildi.
İbranice ve ceylan derisine el yazısıyla işlendiği belirtilen İnciİ'in, piyasa değerinin 1 milyon ABD doları olduğu iddia edildi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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