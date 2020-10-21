Türkiye'de ele geçirildi: Değeri 1 milyon dolar

Gaziantep’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon dolar değerinde ceylan derisine işlenmiş İncil ele geçirildi.

İHA
21 Ekim 2020 Çarşamba, 22:36
Türkiye'de ele geçirildi: Değeri 1 milyon dolar
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Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Suriye'nin Halep kentinde bir müzenin yağmalanması sonucu Türkiye’ye getirildiği düşünülen incil ele geçirildi. 

İbranice ve ceylan derisine el yazısıyla işlendiği belirtilen İnciİ'in, piyasa değerinin 1 milyon ABD doları olduğu iddia edildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 


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