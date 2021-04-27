Türkiye'de en uzun süre 'mavi' kalan Şırnak, 'yüksek riskli' oldu
Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs risk haritasını ilk açıkladığı günden sonra uzun zaman maviyle renklendirilen 'düşük riskli' il kategorisinde kalan Şırnak, son verilere göre 'yüksek riskli' iller arasına girdi.
Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan 17- 23 Nisan tarihli koronavirüs risk haritasında Şırnak, 100 binde 55.04 oranıyla 'yüksek riskli' iller arasına girdi. Şırnak'ta vatandaşlar, vaka artışına üzüldüklerini belirtip, tedbirlere tam uyum gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin en uzun süre 'mavi' kalan kenti olarak bilinen Şırnak’ta vatandaşlar, vaka sayılarındaki artış nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.
Türkiye'de koronavirüsle mücadelede perşembe günü başlayıp 17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına uyacaklarını söyleyen Meryem Birlik, "Şırnak halkı olarak küçüğünden yetişkinine kadar ellimizden geldiğince kuralları dile getirmeye çalışıyoruz. 17 gün sürecek kısıtlamaya halkımızın uymasını diliyoruz" dedi.
Salgını aşabilmek için herkesin koronavirüs tedbirlerine uyması gerektiğini söyleyen Ramazan Baran ise, "Bu salgını aşabilmemiz için gereken kurallara uymamız lazım. Eğer kurallara uyarsak zaten bu salgını engelleyeceğiz. Şırnak halkı olarak hem kurallara uyuyoruz hem de gereken tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.
Kent sakinlerinden Aydın Gerez, Şırnak'ın en az vakaya sahip olması, kurallara uymasından kaynaklandığını belirterek, artan vakalar nedeniyle tedbirlere uyulması için çağrıda bulundu.
Video Haberler
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Tam kapanmada alkol satışı yasaklandı!
- 'Kapanma' kararının ardından Ceyhan'dan flaş çağrı
- İçişleri, tam kapanmadan kimlerin muaf olacağını duyurdu
- Ümraniye'de İBB kazandı, AKP'li belediye kaybetti
- Güney Kore'den 'kripto para' kararı
- Melek İpek tahliye oldu
- Babacan erken seçim için tarih verdi
- Thodex'te 'dayı' detayı
- ABD'den ikinci 'soykırım' açıklaması